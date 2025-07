Iran Khamenei riappare in pubblico

Dopo mesi di silenzio, il leader iraniano Khamenei riappare in pubblico, partecipando a una cerimonia religiosa a Teheran in occasione dell'anniversario dell'Imam Hussein. La sua prima uscita ufficiale dopo il cessate il fuoco con Israele del giugno scorso segna un momento di forte significato politico e spirituale per l'Iran. Un gesto che potrebbe interpretarsi come un segnale di stabilitĂ e rinnovata determinazione nel panorama mediorientale.

22.02 La Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha partecipato a una cerimonia religiosa a Teheran. Lo riportano i media statali. E' la sua prima apparizione pubblica dopo il cessate il fuoco con Israele del 24 giugno. Un video trasmesso dalla Tv di Stato mostra Khamenei che saluta i fedeli in una moschea durante una cerimonia in occasione dell'anniversario del martirio dell'Imam Hussein, una data importante per i musulmani sciiti. Khamenei apparve il 18 giugno in un discorso registrato durante la guerra con Israele. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: khamenei - iran - riappare - pubblico

Ali Khamenei: "La battaglia ha inizio", tensioni tra Iran e Israele - La tensione tra Iran e Israele raggiunge un punto critico, con Ali Khamenei che dichiara: "La battaglia ha inizio".

Podcast - 27 giugno 2025 Iran, riappare Khamenei: "Abbiamo dato un duro schiaffo agli Usa”. La Casa Bianca: "Teheran era vicina alla bomba atomica". Netanyahu: “Ora abbiamo l'opportunità di espandere gli accordi di pace”. Paolo Borsellino, si cer Vai su Facebook

New Podcast! "Ep.611 - Iran, riappare Khamenei: "Abbiamo dato un duro schiaffo agli Usa” - Borsellino, si cerca l’agenda rossa: sotto la lente Tinebra" on @Spreaker #27giugno #agenda #agendarossa #amazon #bezos #borsellino #iran #khamenei #notizi Vai su X

Khamenei riappare in pubblico per la prima volta dopo la fine della guerra con Israele; Iran: Khamenei riappare in pubblico per prima volta dopo guerra con Israele - LaPresse; Dopo il sì di Hamas alla proposta di una tregua, Netanyahu invierà i negoziatori a Doha | Meloni: Cessate il fuoco a Gaza è urgente.

Khamenei riappare in pubblico - La Guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, appare per la prima volta in pubblico da prima dell'inizio della guerra di 12 giorni con Israele del mese scorso ... Si legge su ilgiornale.it

IRAN - Khamenei riappare in pubblico dopo la fine della guerra con Israele - La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha partecipato oggi a una cerimonia religiosa a Teheran, secondo quanto riportato dai media statali. Secondo napolimagazine.com