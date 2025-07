Iran Khamenei riappare in pubblico

Dopo mesi di assenza, l'ayatollah Ali Khamenei riappare ufficialmente in pubblico, partecipando a una cerimonia religiosa a Teheran. La sua prima apparizione dopo il cessate il fuoco con Israele segna un momento cruciale per l'Iran e il mondo musulmano. Con un messaggio di presenza e fede, Khamenei ha riaffermato il suo ruolo di guida spirituale e politica, lasciando aperte nuove interpretazioni sulla scena internazionale.

22.02 La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha partecipato a una cerimonia religiosa a Teheran. Lo riportano i media statali. E' la sua prima apparizione pubblica dopo il cessate il fuoco con Israele del 24 giugno. Un video trasmesso dalla Tv di Stato mostra Khamenei che saluta i fedeli in una moschea durante una cerimonia in occasione dell'anniversario del martirio dell'Imam Hussein, una data importante per i musulmani sciiti. Khamenei apparve il 18 giugno in un discorso registrato durante la guerra con Israele. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: khamenei - iran - riappare - pubblico

Ali Khamenei: "La battaglia ha inizio", tensioni tra Iran e Israele - La tensione tra Iran e Israele raggiunge un punto critico, con Ali Khamenei che dichiara: "La battaglia ha inizio".

Podcast - 27 giugno 2025 Iran, riappare Khamenei: "Abbiamo dato un duro schiaffo agli Usa”. La Casa Bianca: "Teheran era vicina alla bomba atomica". Netanyahu: “Ora abbiamo l'opportunità di espandere gli accordi di pace”. Paolo Borsellino, si cer Vai su Facebook

New Podcast! "Ep.611 - Iran, riappare Khamenei: "Abbiamo dato un duro schiaffo agli Usa” - Borsellino, si cerca l’agenda rossa: sotto la lente Tinebra" on @Spreaker #27giugno #agenda #agendarossa #amazon #bezos #borsellino #iran #khamenei #notizi Vai su X

Khamenei riappare in pubblico per la prima volta dopo la fine della guerra con Israele; Iran: Khamenei riappare in pubblico per prima volta dopo guerra con Israele - LaPresse; Dopo il sì di Hamas alla proposta di una tregua, Netanyahu invierà i negoziatori a Doha | Meloni: Cessate il fuoco a Gaza è urgente.

Khamenei riappare in pubblico - La Guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, appare per la prima volta in pubblico da prima dell'inizio della guerra di 12 giorni con Israele del mese scorso ... Da ilgiornale.it

IRAN - Khamenei riappare in pubblico dopo la fine della guerra con Israele - La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha partecipato oggi a una cerimonia religiosa a Teheran, secondo quanto riportato dai media statali. napolimagazine.com scrive