Colpita e abbandonata nel bosco ore decisive per l' inchiesta | i carabinieri a caccia di un mezzo

Nel cuore di Castagno d’Andrea, il mistero si infittisce: la scena del crimine, un bosco isolato, ora è al centro di un’indagine serrata. Mentre l’autopsia di Franka Ludwig si avvicina, le forze dell’ordine cercano con fervore un mezzo sospetto che potrebbe svelare la verità. La tensione cresce, e il vento di svolta sembra essere vicino. Restate con noi per scoprire come si svilupperà questa intricata vicenda.

Firenze, 6 luglio 2025 – Bocche cucite tra gli inquirenti, ma al tempo stesso si respira aria di svolta nel giallo di Castagno d’Andrea. Anche se la risposta definitiva sulle cause della morte di Franka Ludwig si avrà soltanto dopo il responso dell’autopsia, programmata mercoledì prossimo, i carabinieri si stanno infatti concentrando su una pista privilegiata. Quella del pirata, che a bordo di un mezzo - forse pesante - avrebbe urtato la donna, senza poi fermarsi a prestarle soccorso. La strada ai margini della quale è stata trovata la donna è sì un sentiero bianco, frequentato principalmente da chi passeggia, fa trekking o va in mountain bike alle pendici del monte Falterona, ma, non essendo strettissimo, è percorso anche da veicoli, in particolari da chi trasporta legna o altri materiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it