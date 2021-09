Atalanta: non luci a San Siro, ma fuochi d’artifico (Di domenica 26 settembre 2021) Milano. Che partita! Che ritmi! A San Siro va in scena uno show vero e proprio stile Premier League. La domanda che sorge spontanea è: beffa o va bene così? Forse entrambi, perché se l’Inter avesse trasformato il rigore la gara sarebbe stata persa, se il gol di Piccoli fosse stato buono sarebbe stata vinta. Rimane sicuramente la grande prestazione, giocata a ritmi elevati senza mezzo respiro tra un’azione e l’altra. L’Atalanta parte come peggio non potrebbe, mancano molte misure soprattutto nelle marcature. Lautaro porta avanti i padroni di casa e sembra essere un tardo pomeriggio di alta sofferenza. Invece la Dea inizia a macinare, grazie alla crescita costante del trio offensivo e alla presenza sempre costante della corsia destra targata Zappacosta-Toloi. La crescita viene concretizzata, gli orobici ribaltano il risultato. Nella ripresa Gasp ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 settembre 2021) Milano. Che partita! Che ritmi! A Sanva in scena uno show vero e proprio stile Premier League. La domanda che sorge spontanea è: beffa o va bene così? Forse entrambi, perché se l’Inter avesse trasformato il rigore la gara sarebbe stata persa, se il gol di Piccoli fosse stato buono sarebbe stata vinta. Rimane sicuramente la grande prestazione, giocata a ritmi elevati senza mezzo respiro tra un’azione e l’altra. L’parte come peggio non potrebbe, mancano molte misure soprattutto nelle marcature. Lautaro porta avanti i padroni di casa e sembra essere un tardo pomeriggio di alta sofferenza. Invece la Dea inizia a macinare, grazie alla crescita costante del trio offensivo e alla presenza sempre costante della corsia destra targata Zappacosta-Toloi. La crescita viene concretizzata, gli orobici ribaltano il risultato. Nella ripresa Gasp ...

