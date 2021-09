Serie B, il Benevento resiste in 10: 1 - 1 col Como. Cittadella - Lecce 1 - 2 (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA - Il Brescia batte l' Ascoli e lo supera in classifica, riprendendosi il secondo (14 punti) posto a - 1 dal Pisa capolista. Passa anche il Lecce in casa del Cittadella , alla seconda sconfitta ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA - Il Brescia batte l' Ascoli e lo supera in classifica, riprendendosi il secondo (14 punti) posto a - 1 dal Pisa capolista. Passa anche ilin casa del, alla seconda sconfitta ...

Advertising

EmanueleFire : Lo Spezia sta rubando il posto in serie A al Benevento - serieB123 : Serie B, il Benevento resiste in 10: 1-1 col Como. Cittadella-Lecce 1-2 - sportli26181512 : Serie B, il Benevento resiste in 10: 1-1 col Como. Cittadella-Lecce 1-2: Vincono anche il Brescia di Inzaghi, che t… - ParmaLiveTweet : Serie B, vincono Brescia, Lecce e Monza. Rallenta il Benevento - ftg_soccer : GOAL! Lecce in Italy Serie B Cittadella 0-1 Lecce GOAL! Cittadella in Italy Serie B Cittadella 1-1 Lecce GOAL! Lecc… -