Michael K. Williams, la causa di morte confermata dall'autopsia

Secondo gli inquirenti la causa di morte di Michael K. Williams, confermata anche dell'autopsia, è stata un incidente, dovuto ad un mix di farmaci e droghe. Michael K. Williams, l'attore statunitense che ha interpretato Omar Little nell'acclamata serie televisiva The Wire, è scomparso all'inizio di questo mese. Ecco qual è stata la causa di morte della star: intossicazione acuta dagli effetti combinati di fentanil, p-fluorofentanil, eroina e cocaina. A rivelarlo è stato l'Office of the Chief Medical Examiner, che ha definito come "accidentale" il decesso di Michael K. La star, cinque volte nominata agli Emmy, di The Wire, Boardwalk Empire, 12 anni schiavo e più recentemente Lovecraft Country, è stata ...

