Inter-Atalanta, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di sabato 25 settembre 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn di Inter-Atalanta, match valido per la sesta giornata di Serie A 2021/2022. I nerazzurri, imbattuti a fronte di quattro vittorie e un pareggio, vanno a caccia dei tre punti in casa contro gli orobici che stanno provando a rialzare la testa dopo un piccolo momento di blackout. Ci si aspettano gol ed emozioni, fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 25 settembre. Inter-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Ile isudi, match valido per la sesta giornata di. I nerazzurri, imbattuti a fronte di quattro vittorie e un pareggio, vanno a caccia dei tre punti in casa contro gli orobici che stanno provando a rialzare la testa dopo un piccolo momento di blackout. Ci si aspettano gol ed emozioni, fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 25 settembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1??1?? nerazzurri che scenderanno in campo contro l’Atalanta Powered by @VolvoCarIT - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterAtalanta: tanti contenuti esclusivi per arrivare pronti al… - Inter : ? | CONVOCATI Ecco la lista dei 23 nerazzurri a disposizione per #InterAtalanta ?? - FraLauricella : La formazione scelta da #Inzaghi per affrontare l'Atalanta. #InterAtalanta è su #DAZN e su @Radio1Rai #SerieATim - AndresGonzalezR : RT @SerieA: ?? #InterAtalanta ? L’@Inter ha perso solo 1?? delle ultime 9?? sfide contro l’@Atalanta_BC in #SerieATIM??, mantenendo 5?? volt… -