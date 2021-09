Hernanes | «Derby? Ho lasciato il segno in molte partite Il gol più bello…»

(Di sabato 25 settembre 2021)ha analizzato la sfida di domani: tra ricordi e aneddoti, il Profeta spera che i biancocelesti vincano la stracittadina, indimenticato Profeta della Lazio, ha riqueste dichiarazioni nel match program del: GOL MIGLIORE NEL– «Ho avuto la fortuna di lasciare ilincontro la Roma, non è facile scegliere. Il più bello in assoluto però rimane quello segnato nell’aprile del 2013, pochi mesi prima della Coppa Italia vinta. Segnai di sinistro, mandando la palla sotto l’incrocio dei pali». PREPARAZIONE – «Isono le duepiù importanti dell’anno, va preparato bene. Io cercavo di farlo nel migliore dei modi, volevo che fosse tutto perfetto: dagli ...

LAZIO INTERVISTA ROSSI - Ilè ormai alle porte. Dopoe Mauri , scorrendo nel 'match program' delcapitolino, troviamo anche le parole di Delio Rossi , ex allenatore della Lazio . Ildi Roma: le parole ...Quattro gol nei: il ricordo di'Ho avuto la fortuna di lasciare il segno in molte partite contro la Roma, non è facile scegliere. Il più bello in assoluto però rimane quello segnato da ...Tra il 2010 e il 2014 una degli uomini derby per la Lazio è stato Hernanes. Il brasiliano è stato protagonista nella vittoria all'ultimo istante del 16 ottobre 2011, in quella del ...ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Alla vigilia della sfida tra Lazio e Roma, nel match program bianoceleste l’ex centrocam ...