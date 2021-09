Conte “Il reddito di cittadinanza non è in discussione” (Di sabato 25 settembre 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – “Il reddito di cittadinanza non è in discussione. E’ una misura di protezione che noi vogliamo rendere ancora più efficace”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a Napoli per lanciare la volata del candidato sindaco Gaetano Manfredi. “Possiamo incrociare meglio la domanda con l’offerta – spiega -. Dobbiamo coinvolgere oltre che le Regioni più efficacemente i Comuni per quanto riguarda progetti utili per la collettività. Gli stessi percettori di reddito di cittadinanza ci chiedono dignità sociale. Salvini ha cambiato idea sull’argomento? Rincorrere i cambiamenti di pensiero di chi oggi cambia idea e dice il contrario di quello che ha detto è un pò difficile. L’importante è tenere la barra dritta, il Paese è in grande difficoltà ma noi stiamo ponendo le basi ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 settembre 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – “Ildinon è in. E’ una misura di protezione che noi vogliamo rendere ancora più efficace”. Così il presidente del M5S, Giuseppe, a Napoli per lanciare la volata del candidato sindaco Gaetano Manfredi. “Possiamo incrociare meglio la domanda con l’offerta – spiega -. Dobbiamo coinvolgere oltre che le Regioni più efficacemente i Comuni per quanto riguarda progetti utili per la collettività. Gli stessi percettori didici chiedono dignità sociale. Salvini ha cambiato idea sull’argomento? Rincorrere i cambiamenti di pensiero di chi oggi cambia idea e dice il contrario di quello che ha detto è un pò difficile. L’importante è tenere la barra dritta, il Paese è in grande difficoltà ma noi stiamo ponendo le basi ...

