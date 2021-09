Bufera ad Amici, Maria de Filippi distrutta. L’Addio improvviso dello storico prof. “Vado in un altro programma” (Di sabato 25 settembre 2021) Marcello Sacchetta non sarà tra i volti di Amici di Maria De Filippi della prossima stagione. Lo ha comunicato lui stesso, tramite un copioso post Instagram. La scelta è stata sua e non del programma di Canale Cinque. Il danzatore ha inoltre ringraziato a più riprese la moglie di Maurizio Costanzo e tutto lo staff del talent show. “Devo dirvi una cosa… – esordisce Sacchetta – Oggi è un giorno importante, è la vigilia dell’inizio di un programma televisivo che veramente cambierà la vita a chi è stato selezionato dopo lunghi casting. Ma questo lo sapete già, e sapete che ha cambiato la vita anche a me, che non ho avuto il privilegio di farlo come concorrente ma certamente l’onore di farlo da professionista, da conduttore della striscia quotidiana per 6 anni, da supporter per i ragazzi, ... Leggi su cityroma (Di sabato 25 settembre 2021) Marcello Sacchetta non sarà tra i volti didiDedella prossima stagione. Lo ha comunicato lui stesso, tramite un copioso post Instagram. La scelta è stata sua e non deldi Canale Cinque. Il danzatore ha inoltre ringraziato a più riprese la moglie di Maurizio Costanzo e tutto lo staff del talent show. “Devo dirvi una cosa… – esordisce Sacchetta – Oggi è un giorno importante, è la vigilia dell’inizio di untelevisivo che veramente cambierà la vita a chi è stato selezionato dopo lunghi casting. Ma questo lo sapete già, e sapete che ha cambiato la vita anche a me, che non ho avuto il privilegio di farlo come concorrente ma certamente l’onore di farlo daessionista, da conduttore della striscia quotidiana per 6 anni, da supporter per i ragazzi, ...

Advertising

AseroGiovanna : RT @scannavo: I migliori amici di #Renzi stanno tutti a destra - scannavo : I migliori amici di #Renzi stanno tutti a destra - infoitcultura : Amici 2021: bufera per la partecipazione di LDA, figlio di Gigi D'Alessio - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Bufera su Gianmaria Antinolfi: “Mi hanno detto di fare sesso con Sophie”: Marcello Sacchetta non fa più parte di Amici di… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Bufera su Gianmaria Antinolfi: “Mi hanno detto di fare sesso con Sophie” - Corriere dello Sport: Marcello Sacchetta non fa… -