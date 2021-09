X Factor 2021, ascolti seconda parte Audition su Sky in linea con la scorsa stagione (Di venerdì 24 settembre 2021) Prosegue il viaggio di X Factor 2021 alla ricerca del talento insieme ai giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika. L’introduzione del secondo appuntamento è tutta all’insegna della musica: ad aprire la puntata Ludovico Tersigni con il suo basso sulle note... Leggi su digital-news (Di venerdì 24 settembre 2021) Prosegue il viaggio di Xalla ricerca del talento insieme ai giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika. L’introduzione del secondo appuntamento è tutta all’insegna della musica: ad aprire la puntata Ludovico Tersigni con il suo basso sulle note...

Advertising

rtl1025 : ??Tutto pronto per la prima puntata di @XFactor_Italia Oggi con noi negli studi di RTL 102.5 @MarroneEmma,… - IlContiAndrea : #Emma e #Mika a FqMagazine: “Sky ci affidi un nuovo programma, siamo una coppia ormai” Il nuovo conduttore… - SMSNEWSOFFICIAL : X FACTOR 2021: per la seconda parte delle Audition quasi 750mila spettatori medi e 3% di share - TizziRadrizzani : Io bimba di @BorisSollazzo - Teleblogmag : Ottimi risultati per il secondo appuntamento con #xfactor con ottimi #Ascoltitv in linea con lo scorso anno. #sky… -