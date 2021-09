Unisannio | domenica il Complesso Sant’Agostino apre ai visitatori

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ildell’Università del Sannioai26 settembre 2021 per le Giornate Europee del Patrimonio 2021. L’ingresso è gratuito. Dalle ore 10 alle ore 20 una guida accompagnerà nella scoperta dei segreti delconventuale fondato a Benevento nel XIII secolo nel rione Trescene. Si può prenotare on line la visita, in una particolare fascia oraria, dal sito web www..it Ilconventuale venne fondato a Benevento nel XIII secolo nel rione Trescene a ridosso di un tratto delle mura urbane. Subì danni importanti per il terremoto del 1688. La successiva ricostruzione conferì ale soprattutto alla chiesa un aspetto settecentesco. Il ...

