“Un aereo per te, è bellissimo”. È il primo di questo GF Vip, tutti con gli occhi al cielo. E poi le lacrime (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Grande Fratello Vip 6 sta entrando nel vivo. Ormai sono due settimane che gli inquilini sono chiusi nella Casa di Cinecittà e pian piano stanno venendo fuori i caratteri dei vari concorrenti, le prime amicizie, i primi baci e le prime sorprese. Si è già formata la prima coppia: si tratta di Manuel Bortuzzo e di Lulù Selassiè. Tanti i segnali le attenzioni e la complicità tra i due. Dopo il primo bacio scoccato in piscina, il nuotatore e la principessa continuano fare sul serio. Due sensibilità che sembrano essersi incontrate. “Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto. Ci siamo trovati molto su questo”, come sottolineato dallo stesso ex nuotatore. E poi sembra impossibile frenare il feeling e la tenerezza, soprattutto sotto le lenzuola. Un bacio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Grande Fratello Vip 6 sta entrando nel vivo. Ormai sono due settimane che gli inquilini sono chiusi nella Casa di Cinecittà e pian piano stanno venendo fuori i caratteri dei vari concorrenti, le prime amicizie, i primi baci e le prime sorprese. Si è già formata la prima coppia: si tratta di Manuel Bortuzzo e di Lulù Selassiè. Tanti i segnali le attenzioni e la complicità tra i due. Dopo ilbacio scoccato in piscina, il nuotatore e la principessa continuano fare sul serio. Due sensibilità che sembrano essersi incontrate. “Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto. Ci siamo trovati molto su”, come sottolineato dallo stesso ex nuotatore. E poi sembra impossibile frenare il feeling e la tenerezza, soprattutto sotto le lenzuola. Un bacio ...

