Superbike: la giornata di prove libere a Jerez (Di venerdì 24 settembre 2021) Bentornati al Mondiale Superbike, che oggi conclude le prove libere in quel di Jerez. Siamo nel fronte “caldo” della stagione, con una serie di round settembrini che potrebbero essere decisivi per una lotta mondiale sempre più accesa. Jonathan Rea o Toprak Razgatlioglu? Uno dei due vincerà il mondiale di quest’anno. La classifica mondiale parla turco, ma il campione del mondo è sempre lì. Ma prima, vediamo cosa succede in questa prima giornata. Superbike: cosa succede nelle prove libere a Jerez? La FP1 del mattino non è accolta dal classico sole spagnolo (anche perché siamo a settembre). Molte le novità in pista: Eugene Laverty sostituisce l’infortunato Tom Sykes, in seno alla BMW. Ritorna Marvin Fritz, alla sua seconda wild card ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021) Bentornati al Mondiale, che oggi conclude lein quel di. Siamo nel fronte “caldo” della stagione, con una serie di round settembrini che potrebbero essere decisivi per una lotta mondiale sempre più accesa. Jonathan Rea o Toprak Razgatlioglu? Uno dei due vincerà il mondiale di quest’anno. La classifica mondiale parla turco, ma il campione del mondo è sempre lì. Ma prima, vediamo cosa succede in questa prima: cosa succede nelle? La FP1 del mattino non è accolta dal classico sole spagnolo (anche perché siamo a settembre). Molte le novità in pista: Eugene Laverty sostituisce l’infortunato Tom Sykes, in seno alla BMW. Ritorna Marvin Fritz, alla sua seconda wild card ...

Advertising

gponedotcom : LIVE FP2 Superbike Jerez: la diretta minuto per minuto: Si torna in pista per la seconda e ultima sessione della gi… - mototigro : Altra giornata da ricordare per lo sport italiano Ganna campione del mondo alla cronometro Nazionale di pallavolo… - AlessioMamini1 : @DanieleLenz96 Giornata fantasticamente ROSSA!!...Un podio Superbike tutto rosso!!!...mancava dal 2012!!!...sissii giornata perfetta!!!?? -