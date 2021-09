(Di venerdì 24 settembre 2021)– Anche nella perla del sud pontino si andrà al voto al tempo del Covid. Un’elezione in cui glini dovranno scegliere se fidarsi ancora del Primo cittadino uscente o se non sia arrivato il tempo di cambiare rotta. I numeri delle elezioni Una chiamata alle urne delicata, eppure, costellata di veleni e accordi mancati. Ma se fossero i numeri a parlare, cosa direbbero di queste elezioni? Il primo dato rilevante è quello dei candidati sindaci: in corsa ce ne sono ben 3, contro il numero stabile di 2 sia nel 2016 che nel 2011. Il primo a scendere in campo è stato il chirurgo del “Dono Svizzero”, Vincenzo Viola, politico esordiente, sostenuto dalla lista civica “Insieme per Viola sindaco”. Il primo sfidante di Viola è stato il leader dell’opposizione uscente, il consigliere Marco Toscano, sostenuto da “...

Advertising

ilfaroonline : Sperlonga 2021, in 3 per una poltrona -

Ultime Notizie dalla rete : Sperlonga 2021

Il Faro Online

Se ne contano 5 a Latina, due ad Aprilia e Itri, quindi un solo caso di contagio nei comuni di Cisterna, Fondi, Sezze,e Terracina. Per il resto altra giornata senza vittime, ma con un ......, Terracina e Fondi. Iniziative "sold out" nonostante i rigidi protocolli anti Covid - 19,... Nonostante le difficoltà organizzative il festivalci ha regalato grandi soddisfazioni e ...Grave incidente stradale, venerdì, alle porte del centro urbano di Fondi: un 46enne del posto è rimasto ferito in un pauroso schianto in via Stazione, ...Covid-19 in provincia di Latina: sono stati registrati oggi 14 nuovi casi. 5 positivi a Latina, 2 ad Aprilia e Itri. Un caso ciascuno per Cisterna, Fondi, ...