Serie A, sarà Maresca l'arbitro di Inter-Atalanta (Di venerdì 24 settembre 2021) Designato l'arbitro di Inter-Atalanta In vista della sesta giornata della Serie A in programma tra sabato e lunedì, l'AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Atalanta, in programma per sabato 25 settembre con calcio d'inizio alle ore 18:00, sarà diretta dall'arbitro Fabio Maresca. Il fischietto napoletano sarà assistito da Colarossi e Prenna; il quarto uomo sarà Abisso. Al VAR Aureliano e Ranghetti all'AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine.

