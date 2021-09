Rita Dalla Chiesa confessa tutto sull’omicidio del padre: rivelazioni segrete struggenti (Di venerdì 24 settembre 2021) La bionda conduttrice, Rita Dalla Chiesa, confessa tutto il suo sapere sull’omicidio del padre: rivelazioni segrete struggenti. Rita Dalla Chiesa è un volto molto apprezzato Dalla televisione nostrana. Muove i… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 24 settembre 2021) La bionda conduttrice,il suo saperedelè un volto molto apprezzatotelevisione nostrana. Muove i… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fattoquotidiano : Questa sera, alle 22:45, su @nove torna #LaConfessione di @petergomezblog. Primi ospiti della nuova stagione: la g… - petergomezblog : Rita Dalla Chiesa a #laconfessione di Peter Gomez in onda questa sera su @Nove dopo #crozza : “L’omicidio di mio pa… - Maurizio2L : @nove @petergomezblog @marcocappato @ritadallachiesa Non me ne può fregare di meno di Rita dalla chiesa ! Ogni gran… - nocchi_rita : RT @Guido07261: @matteosalvinimi Ieri era il 22 settembre, il primo giorno d’autunno, come richiesto dalla Lega... - Lux97335459 : RT @petergomezblog: Rita Dalla Chiesa a #laconfessione di Peter Gomez in onda questa sera su @Nove dopo #crozza : “L’omicidio di mio padre?… -