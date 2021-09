Inter-Atalanta, buone notizie per Inzaghi: recuperato un big! (Di venerdì 24 settembre 2021) Domani alle ore 18:00 è in programma il big match tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Giampiero Gasperini. L’allenatore nerazzurro avrà una carta in più da schierare: Joaquin Correa. Il giocatore, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha svolto la sessione di allenamento completa insieme a tutti i compagni di squadra e molto probabilmente sarà disponibile nella sfida di domani a San Siro. L’attaccante argentino sarà dunque convocato da Inzaghi anche se sarà molto complicato che faccia parte degli 11 titolari. Una ottima notizia, dunque, per l’allenatore ex Lazio che potrà contare sulle ottime prestazioni dell’argentino già viste ad inizio campionato. LEGGI ANCHE: Spezia-Milan, i convocati di Thiago Motta L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) Domani alle ore 18:00 è in programma il big match tra l’di Simonee l’di Giampiero Gasperini. L’allenatore nerazzurro avrà una carta in più da schierare: Joaquin Correa. Il giocatore, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha svolto la sessione di allenamento completa insieme a tutti i compagni di squadra e molto probabilmente sarà disponibile nella sfida di domani a San Siro. L’attaccante argentino sarà dunque convocato daanche se sarà molto complicato che faccia parte degli 11 titolari. Una ottima notizia, dunque, per l’allenatore ex Lazio che potrà contare sulle ottime prestazioni dell’argentino già viste ad inizio campionato. LEGGI ANCHE: Spezia-Milan, i convocati di Thiago Motta L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

Advertising

Inter : ??? | BIGLIETTI I biglietti per Inter-Atalanta sono ancora disponibili a partire da 19€! ??? ??… - Inter : ?? | GUESS WHO ??? 'Questi colori per me rappresentano tantissimo, sono quelli con cui sono cresciuto' ??? Una vita… - Inter : ?? | MAGLIA La più preziosa l'ho scambiata a maggio 1998, Bari-Inter 2-1... ?? Qui tutta l'intervista ??… - pronosti_calcio : Pronostico Inter-Atalanta 25 Settembre 2021: 6ª Giornata di Serie A - KaneACMilan : RT @AcmDuivel: Le twitterine che dovevano andare a vedere Inter-Atalanta dopo l'infortunio di Correa venderanno i biglietti? -