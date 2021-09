Fiammetta Borsellino contro il processo sulla 'Trattativa': 'Scorrettezza dei pm' (Di venerdì 24 settembre 2021) Il processo sulla Trattativa Stato Mafia ha segnato la nostra storia contemporanea e chissà per quanto ancora ne lascerà strascichi e veleni, che di certo non sono finito con la sentenza d'Appello di ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 settembre 2021) IlStato Mafia ha segnato la nostra storia contemporanea e chissà per quanto ancora ne lascerà strascichi e veleni, che di certo non sono finito con la sentenza d'Appello di ...

Advertising

Adnkronos : #Mafia, Fiammetta #Borsellino: 'Trattativa? Sempre avuto dubbi, pm scorretti'. - ilriformista : La figlia di Paolo #Borsellino sulla sentenza #statomafia: 'Sempre avuti dubbi, perchè non si è mai indagato sul pr… - pietrofrigo : RT @e_terranova: Ho intervistato per l’Adnkronos #Fiammetta #Borsellino, che non risparmia critiche ai pm del processo #trattativa: “La gra… - ernestocaprari : RT @ilriformista: La figlia di Paolo #Borsellino sulla sentenza #statomafia: 'Sempre avuti dubbi, perchè non si è mai indagato sul procurat… - Gastone_derolla : RT @Adnkronos: Le parole della figlia del giudice Paolo #Borsellino, appena appreso della sentenza di assoluzione del processo #trattativas… -