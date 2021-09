Claudio Lauretta: chi è l’imitatore di Tale e quale Show che ha conquistato il pubblico come Vittorio Sgarbi (Di venerdì 24 settembre 2021) La prima puntata di Tale e quale Show è stata un grande successo in termini di ascolti che di fatto hanno confermato e dato ragione alle scelte di Carlo Conti, sia nel cast che nella composizione della giuria. Una delle note più liete è stata infatti l’aggiunta al bancone dei giudice di un tagliente Vittorio Sgarbi, abilmente interpretato da Claudio Lauretta. l’imitatore ha condito il giudizio degli altri 3 giudici con battute taglienti e doppi sensi divertenti che hanno di certo intrattenuto il pubblico ed aggiunto un pizzico di novità alla puntata. Scopriamo di più sulla sua carriera che vanta le riuscite imitazioni di Matteo Renzi, Renato Pozzetto ed Adriano Celentano. La carriera di Claudio ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 settembre 2021) La prima puntata diè stata un grande successo in termini di ascolti che di fatto hanno confermato e dato ragione alle scelte di Carlo Conti, sia nel cast che nella composizione della giuria. Una delle note più liete è stata infatti l’aggiunta al bancone dei giudice di un tagliente, abilmente interpretato daha condito il giudizio degli altri 3 giudici con battute taglienti e doppi sensi divertenti che hanno di certo intrattenuto iled aggiunto un pizzico di novità alla puntata. Scopriamo di più sulla sua carriera che vanta le riuscite imitazioni di Matteo Renzi, Renato Pozzetto ed Adriano Celentano. La carriera di...

Advertising

IlContiAndrea : Cast azzeccato e di livello superiore, innesto #Malgioglio come giudice ha ribaltato il buonismo eccessivo della gi… - edy8 : 'Il borgo di Erli con Claudio Lauretta' su YouTube - robertafatta1 : RT @IlContiAndrea: Cast azzeccato e di livello superiore, innesto #Malgioglio come giudice ha ribaltato il buonismo eccessivo della giuria,… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Claudio Lauretta: “Carlo Conti mi ha voluto a Tale e Quale Show per imitare Sgarbi” - LaStampa : Claudio Lauretta: “Carlo Conti mi ha voluto a Tale e Quale Show per imitare Sgarbi” -