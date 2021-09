Boxe, Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk domani in tv: data, orario e streaming (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ uno degli incontri più attesi dell’anno e da domani, sabato 25 settembre, sarà realtà. Anthony Joshua sfiderà Oleksandr Usyk per un incontro che mette in palio titoli WBA (Super), IBF, WBO, e IBO dei pesi massimi sul ring del Tottenham Hotspur Stadium. L’evento avrà inizio alle 19:00 di sabato, mentre l’evento principale non inizierà prima delle 22:30, ora italiana. Potrete seguire l’intera riunione di Londra su Dazn che trasmetterà l’evento in diretta esclusiva a partire dall’inizio. Dopo il forfait di Fury (che sfiderà il mese prossimo Wilder), Joshua vuole vincere e avvicinare il sogno dell’unificazione dei titoli. Occhi puntati anche sugli altri match: Maxim Prodan, ucraino ma residente a Milano sfiderà Florian Marku per difendere il titolo internazionale IBF dei welter. Callum ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ uno degli incontri più attesi dell’anno e da, sabato 25 settembre, sarà realtà.sfideràper un incontro che mette in palio titoli WBA (Super), IBF, WBO, e IBO dei pesi massimi sul ring del Tottenham Hotspur Stadium. L’evento avrà inizio alle 19:00 di sabato, mentre l’evento principale non inizierà prima delle 22:30, ora italiana. Potrete seguire l’intera riunione di Londra su Dazn che trasmetterà l’evento in diretta esclusiva a partire dall’inizio. Dopo il forfait di Fury (che sfiderà il mese prossimo Wilder),vuole vincere e avvicinare il sogno dell’unificazione dei titoli. Occhi puntati anche sugli altri match: Maxim Prodan, ucraino ma residente a Milano sfiderà Florian Marku per difendere il titolo internazionale IBF dei welter. Callum ...

