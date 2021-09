Anche per Tim la campagna abbonamenti di sponda sul calcio è un mezzo flop (Di venerdì 24 settembre 2021) La valanga di abbonamenti prevista non è arrivata. Né per Dazn (di cui non si dispone però di numeri precisi) tantomeno per Tim. Anzi per la Tim si parla di mezzo flop. A fine settembre la compagnia di telecomunicazioni avrebbe registrato circa mezzo milione di abbonati, scrive Repubblica. Ma se a luglio il gruppo aveva sfiorato quota 400 mila nuovi contratti, ad agosto (per le ferie) e a settembre (forse per i disguidi tecnici di Dazn) l’entusiasmo s’è raffreddato. I piani iniziali prevedevano invece che alla fine del triennio Tim avrebbe raggiunto poco meno di un milione e mezzo di abbonati, scrive calcio e Finanza. Il margine di guadagno rispetto all’ingente investimento fatto sui diritti tv, in compartecipazione con Dazn, per ora è bassissimo se non nullo. I problemi che Repubblica ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) La valanga diprevista non è arrivata. Né per Dazn (di cui non si dispone però di numeri precisi) tantomeno per Tim. Anzi per la Tim si parla di. A fine settembre la compagnia di telecomunicazioni avrebbe registrato circamilione di abbonati, scrive Repubblica. Ma se a luglio il gruppo aveva sfiorato quota 400 mila nuovi contratti, ad agosto (per le ferie) e a settembre (forse per i disguidi tecnici di Dazn) l’entusiasmo s’è raffreddato. I piani iniziali prevedevano invece che alla fine del triennio Tim avrebbe raggiunto poco meno di un milione edi abbonati, scrivee Finanza. Il margine di guadagno rispetto all’ingente investimento fatto sui diritti tv, in compartecipazione con Dazn, per ora è bassissimo se non nullo. I problemi che Repubblica ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche per Fisco: parte stralcio cartelle, via i ruoli sotto 5mila euro Che non varrà per tutti: è infatti previsto che i contribuenti dovranno avere un reddito imponibile ... La cartella sarà cancellata anche se di valore complessivo superiore ma con singoli ruoli ...

Afghanistan: talebani torneranno a esecuzioni e amputazioni I talebani si preparano a ripristinare le esecuzioni dei condannati per omicidio e le amputazioni delle mani e dei piedi dei condannati per furto, anche se forse non in pubblico: lo ha detto all'agenzia di stampa Associated Press Nooruddin Turabi, uno dei fondatori dell'organizzazione e responsabile dell'applicazione della legge ...

Supplenze, invio MAD anche per gli iscritti in GPS. La bozza del Ministero Orizzonte Scuola Ci sono delle nuove case a 1 euro a Torino, e sono incredibili Anche Torino ha le sue case a 1 euro, come quelle di Locana (Provincia di Torino, appunto) e c'è un dato da aggiungere: sono in assoluto tra le più belle d'Italia. Di solito le case a 1 euro sono al s ...

Zangheri, scatta l’allarme per il personale non vaccinato Nessuna “emergenza personale”, ma sicuramente alla casa di riposo “Pietro Zangheri” c’è apprensione. Il motivo non è più ...

