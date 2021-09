Samp-Napoli | azzurri vittoriosi in 8 delle ultime 10 gare

(Di giovedì 23 settembre 2021) Oggi pomeriggio alle 18:30 andrà in scenadoria-, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Glisono alla ricerca del pokerissimo per tornare in testa alla classifica, mentre i blucerchiati ambiscono alla seconda vittoria consecutiva, dopo quella contro l’Empoli. Andiamo a vedere i precedenti. I precedenti nel complesso 21 vittorie casalinghe, 17 pareggi e 16 trionfi. Gli ultimi dieci incroci 1 vittoria casalinga, 1 pareggio, 8 trionfi. L’ultimo pareggio tra le due squadre risale al novembre 2014, quando Duvan Zapata () in pieno recupero rispose alla rete di Eder. Foto: Twitterdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

L'11 aprile scorso ilha vinto l'ultimo precedente a Genova contro la, 0 - 2 firmato dai gol di Fabian Ruiz e Osimhen. Al 2 settembre 2018 risale l'ultima vittoria dellacontro i ...A seguire, il portiere è stato tutt'altro che perfetto nell'episodio con ilche ha riaperto il match del Maradona. Il pari messo in cassaforte con il Milan è stato dunque solo un primo passo ...La Juventus ha trovato la prima, sofferta, vittoria in campionato. I bianconeri sono andati in vantaggio grazie al gol di Kean ma poi hanno subito la rimonta dello Spezia, così come avevano subito le ...Quagliarella è il capitano e uomo simbolo della Sampdoria, per lui è cominciata l'ottava stagione consecutiva in maglia blucerchiata: 229 gol in totale ...