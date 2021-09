Riscatto Szczesny: da sciagura a uomo in più con Milan e Spezia. Ma con la Samp... (Di giovedì 23 settembre 2021) Da colpevole di (quasi) tutti i mali a (quasi) salvatore della patria bianconera. Wojciech Szczesny è in netta ripresa dopo i gravi errori di inizio campionato con Udinese e Napoli che sono pesati ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 settembre 2021) Da colpevole di (quasi) tutti i mali a (quasi) salvatore della patria bianconera. Wojciechè in netta ripresa dopo i gravi errori di inizio campionato con Udinese e Napoli che sono pesati ...

