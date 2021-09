Napoli, Spalletti: “Buon risultato ma la Samp è stata brava” (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – “Abbiamo fatto un Buon risultato ma abbiamo trovato una Sampdoria che ci ha reso la vita difficile”. Così Luciano Spalletti, a DAZN, commenta la gara vinta dal Napoli contro la Sampdoria. “Siamo stati sul pezzo e abbiamo sofferto dietro le loro giocate, hanno tenuto palla quanto noi: sono stati bravi, anche in qualche finalizzazione dove è stato bravissimo Ospina. Dietro abbiamo dovuto anche arrangiarci”. Gioco verticale: “La Samp è stata brava nel primo tempo a saltarci addosso, quando fanno così lasciano campo e qualsiasi pallata dietro la linea diventa pericolosa per chi può ripartire. Osimhen va forte, e quindi è difficile e può essere una giocata che dobbiamo conoscere. Sono palle buttate ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – “Abbiamo fatto unma abbiamo trovato unadoria che ci ha reso la vita difficile”. Così Luciano, a DAZN, commenta la gara vinta dalcontro ladoria. “Siamo stati sul pezzo e abbiamo sofferto dietro le loro giocate, hanno tenuto palla quanto noi: sono stati bravi, anche in qualche finalizzazione dove è stato bravissimo Ospina. Dietro abbiamo dovuto anche arrangiarci”. Gioco verticale: “Lanel primo tempo a saltarci addosso, quando fanno così lasciano campo e qualsiasi pallata dietro la linea diventa pericolosa per chi può ripartire. Osimhen va forte, e quindi è difficile e può essere una giocata che dobbiamo conoscere. Sono palle buttate ...

Advertising

capuanogio : Per quello che si è visto, il #Napoli ha in questo momento un livello di calcio ingiocabile per quasi tutti in Ital… - pisto_gol : Sam-Nap 0:4 Strepitoso Napoli: domina la Samp nel gioco, segna 4 gol, ne sfiora altrettanti, Osimehn fa doppietta,… - pisto_gol : Udi-Nap 0:4 Il Napoli domina alla Dacia Arena e vola solo in testa alla classifica. Segnano Osimehn, Rrahmani, Kou… - Gazzetta_it : Spalletti: 'Gara vinta sulle giocate dei singoli. Anguissa è totale, Osimhen si impegna sempre' - alexcobra11 : Il Napoli è in testa a pieno merito, ha una buona e discretamente profonda rosa. Soprattutto ha in panchina un all… -