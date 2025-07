Se la Milano di Sala è sostenibile il Sahara è un’oasi Milano ultima in Europa per alberi e qualità dell’aria

In un contesto di incessante celebrazione e superficialità, Milano si staglia come una città che ha perso il fiato tra le false promesse e le aspettative disilluse. La sua essenza, ormai soffocata dalla settimana fake, rischia di essere inghiottita da un declino silenzioso ma inesorabile. È giunta l’ora di riscoprire il vero volto della metropoli e di rinnovare il suo spirito autentico. Solo così potremo riappropriarci del suo futuro.

Nella vanesia città delle week – fashion week, design week, music week, green week, photo week, art week, movie week, qualunque cosa week – ogni giorno si celebra la fake week. È la settimana fasulla delle promesse mancate e della narrazione tossica che lentamente strangola Milano togliendole il respiro. È un declino invisibile ma implacabile, la clessidra ha cominciato a rilasciare la sabbia all’inizio del secondo mandato del sindaco Beppe Sala e l’indicatore principale del grande inganno è il più evidente dei paradossi: nella metropoli della giunta più green d’Europa gli alberi vengono uccisi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Se la Milano di Sala è sostenibile, il Sahara è un’oasi. Milano ultima in Europa per alberi e qualità dell’aria

