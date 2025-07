Valditara | Ipotesi estendere il 4+2 con un anno di università

Valditara sta considerando un'innovativa estensione del sistema 4+2, attualmente dedicato all’istruzione tecnico-professionale, con l’intento di integrare un ulteriore anno universitario. Questo progetto, basato su accordi volontari tra università e ITS, mira a creare un percorso formativo più flessibile e qualificante, offrendo agli studenti nuove opportunità di crescita e specializzazione. Con questa proposta, si apre una strada promettente per rafforzare il legame tra formazione tecnica e accademica, favorendo il loro riconoscimento e valorizzazione.

MANDURIA – “Stiamo ragionando su come estendere ulteriormente il sistema 4+2, che attualmente ovviamente si riferisce all’istruzione tecnico-professionale, cioè quattro anni di istituto tecnico o professionale e due di ITS, aggiungendo un anno di università e quindi, previo accordo di una università con ITS, il tutto ovviamente su base volontaria, e previa la costruzione di un percorso di intesa fra università e ITS, il riconoscimento del biennio dell’ITS così come concordato equivalente ai primi due anni di università: per cui sostanzialmente basterebbe poi un anno finale di università per ottenere la laurea triennale”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it