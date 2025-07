Leoni Inter è derby di mercato con il Milan | corsa a ostacoli per il giovane talento del Parma

Il derby di mercato tra Inter e Milan si infiamma per Giovanni Leoni, giovane promessa del Parma. Con entrambi i club pronti a sfidarsi per conquistare il talento classe 2006, la corsa si anima tra ostacoli e strategie. Chi riuscirà a prevalere, liberando spazio e risorse per affermarsi nel cuore del calcio milanese? La sfida è appena iniziata, e il futuro di Leoni potrebbe cambiare in un battito di ciglia.

Leoni Inter, si accende il derby milanese di mercato per il difensore: il primo a fare spazio avrà la meglio. È scoppiato un vero duello di mercato per Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 che sta attirando l’interesse di Inter e Milan. I due club milanesi sono pronti a sfidarsi per assicurarsi il talento del Parma, ma l’operazione richiederà un investimento importante. Prima, però, sarà necessario liberare spazio in rosa per poter affondare il colpo. Lo sottolinea oggi anche Tuttosport. DA TUTTOSPORT – “ Milan e Inter per l’ennesima volta sono pronte a duellare per lo stesso obiettivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, è derby di mercato con il Milan: corsa a ostacoli per il giovane talento del Parma

Mercato Inter da ‘Generazione Z’: nel mirino Leoni, Bonny e Zirkzee – CdS - L’Inter punta a rinnovarsi puntando sulla Generazione Z, con l’obiettivo di rinvigorire la squadra attraverso giovani talenti come Leoni, Bonny e Zirkzee.

Leoni, si accende il derby di mercato: Inter e Milan, la spunta chi vende prima - Nerazzurri e rossoneri si contendono il difensore, ma per convincere il Parma servirà un forte sforzo economico ... fcinter1908.it scrive

TS - Leoni-Inter, spunta lo scenario 'sconto e prestito'. Smentite le voci su Acerbi e l'Al Hilal - Il derby di mercato tra Inter e Milan per Giovanni Leoni è legato anche alle cessioni: chi prima riuscirà a vendere e liberare spazio in rosa, prima riuscirà ad affondare col Parma. Secondo msn.com