Firenze strade allagate | forte temporale cade anche un albero

Un violento temporale ha recentemente colpito Firenze, provocando strade allagate e una scena di caos in tutta la città. La pioggia torrenziale, accompagnata dalla caduta di un albero, ha messo a dura prova i cittadini e le infrastrutture, soprattutto nelle zone sud tra Gignoro e Varlungo. Una situazione critica che richiede attenzione immediata e interventi tempestivi per ripristinare la normalità. La città si prepara a riprendersi da questa impressa naturale, ma il ricordo di questi momenti rimarrà vivo.

Firenze, 6 luglio 2025 – Strade allagate a Firenze per un fortissimo temporale che intorno alle 13 ha scaricato una grande quantià d’acqua sulla città. Un po’ tutti i quartieri sono stati interessati dalle precipitazioni, ma diverse strade allagate soprattutto nella zona sud, tra il Gignoro e il Varlungo. In viale Manfredo Fanti i vigili del fuoco segnalano la caduta di un albero. Forti disagi sullo stradone di Rovezzano, andato completamente sott’acqua all’intersezione con via Spadaro. Diverse le auto che hanno dovuto fare inversione di marcia vista l’acqua alta. Problemi anche alla maxi rotatoria di via del Gignoro: anche qui allagamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it