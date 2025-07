Camp Mystic dentro al campeggio travolto dalle inondazioni in Texas | com' era e cosa resta

Il Camp Mystic, fondato nel 1926 e immerso nella natura del Texas, ha sempre rappresentato un rifugio di speranza e crescita per le giovani ragazze, promuovendo valori cristiani e amicizia. Tuttavia, le recenti inondazioni hanno trasformato il suo paesaggio e il suo spirito: cosa restano oggi di questa storica oasi? Dalle immagini di ieri a quelle di oggi, il confronto rivela una storia di resilienza e rinnovamento.

