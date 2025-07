savino lettini muore a 51 anni davanti ai colleghi nel cantiere della ferrovia

Una giornata tragica sul cantiere ferroviario di Sforzacosta, dove Savino Lettini, operaio di 51 anni originario di Trani, ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre era al lavoro. La sua morte inattesa ha scosso colleghi e familiari, ricordandoci quanto il rischio possa essere dietro ogni turno. La tragedia di Savino ci invita a riflettere sulla sicurezza nei cantieri e sull’importanza di tutelare chi lavora in condizioni spesso rischiose...

Macerata, 6 luglio 2025 – Malore fatale mentre è al lavoro sui binari: è morto così un operaio di 51 anni. L’uomo, Savino Lettini, era originario di Trani e lavorava come dipendente della ditta Lavori Generali, che ha la sua sede ad Osimo. La tragedia si è consumata ieri, in contrada Boschetto, a Sforzacosta. L’allarme è scattato poco dopo le 11.30, un’ora prima che scattasse il divieto dell’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole. Lo stop nella fascia oraria tra le 12.30 e le 16 è stato disposto da una ordinanza firmata dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ed è in vigore da venerdì scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it