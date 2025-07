Addio a Giuseppe Crippa il re della microelettronica italiana che fondò l’azienda in garage in Brianza e diventò miliardario

Addio a Giuseppe Crippa, il visionario della microelettronica italiana e fondatore di Technoprobe, un'impresa nata nel garage di Brianza e diventata un gigante globale dei semiconduttori. La sua passione e innovazione hanno rivoluzionato il settore, portando l’Italia nel cuore dell’eccellenza tecnologica mondiale. La sua eredità rimarrà in ogni chip prodotto, testimoniando che da un sogno nato in una piccola provincia si può cambiare il mondo.

Si è spento a 90 anni Giuseppe Crippa, fondatore e presidente onorario di Technoprobe, azienda italiana diventata un’eccellenza nel settore dei semiconduttori. L’imprenditore si è spento nella notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio. Le sedi della società , sparse in tre continenti, hanno deciso di fermarsi per un giorno in sua memoria. Dalla Brianza alla Silicon Valley. Nato a Robbiate, in provincia di Lecco, Crippa comincia a lavorare alla Breda ma passa presto alla Sgs-Ates, divenuta poi STMicroelectronics, dove restò per oltre trent’anni. Durante quell’esperienza, fu spedito nella Silicon Valley per studiare i primi transistor al silicio e contribuire a far partire la produzione anche in Europa. 🔗 Leggi su Open.online