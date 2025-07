Formazione docenti lingue di minoranza | manifestazioni d’interesse entro il 31 luglio AVVISO

Se sei un docente impegnato nell’insegnamento delle lingue di minoranza, questa è la tua occasione: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto le iscrizioni per la formazione continua, con manifestazioni di interesse entro il 31 luglio. Grazie all’avviso n. 28229 del 27 giugno 2025, potrai partecipare a un percorso di approfondimento che valorizza le tradizioni culturali e linguistiche, contribuendo alla tutela del patrimonio identitario. Non perdere questa opportunità di crescita professionale e culturale!

Con l’avviso n. 28229 del 27 giugno 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una procedura ristretta per affidare la prosecuzione del Progetto di formazione e ricerca nell’insegnamento delle lingue e tradizioni culturali. L’iniziativa è finalizzata a rafforzare le competenze linguistico-comunicative e culturali dei docenti in lingue di minoranza storica, in coerenza con gli obiettivi del plurilinguismo e della tutela del patrimonio culturale immateriale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

