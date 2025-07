Clima in arrivo temporali dall’Europa | rischio supercelle nel Nord Italia A Milano parchi chiusi Ancora afa al Sud

Preparatevi a un cambio di scenario meteo: temporali provenienti dall’Europa stanno attraversando il Nord Italia, con rischio di supercelle che potrebbero sconvolgere Milano e dintorni. Mentre i parchi sono chiusi per ragioni di sicurezza, al Sud si combatte ancora con l’afa opprimente. In questo articolo, esploreremo le cause di questa instabilità climatica e cosa aspettarci nelle prossime ore, perché conoscere il tempo è il primo passo per proteggersi.

