Perché il Tottenham ha fatto un’offerta di trasferimento di £ 50 milioni per l’ala del West Ham

Le voci infuocate continuano a scuotere il calciomercato: Tottenham ha presentato un’offerta di 50 milioni di sterline per Mohammed Kudus, stella dell’West Ham. Una mossa audace che riflette l’ambizione dei Londinesi di rinforzare la rosa, sotto la guida del nuovo manager Thomas Frank. Ma come reagirà il West Ham? La trattativa promette di essere calda e ricca di sorprese, lasciandoci con l’attesa di scoprire il futuro di Kudus.

2025-07-06 13:15:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: West Ham ha respinto un’offerta da £ 50 milioni dai rivali della Premier League Tottenham per l’ala del Ghana Mohammed Kudus, secondo un rapporto. Il nuovo manager di Spurs Thomas Frank vuole fare Kudus, 24 anni, la sua firma più costosa da quando è stata nominata a giugno, ha detto la BBC Sport. L’outlet ha aggiunto che i colloqui sono in corso e hanno chiamato il Chelsea tra “almeno sei club migliori” che hanno recentemente chiesto informazioni su Kudus, citando fonti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com