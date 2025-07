Tajani su ius Italiae non metto in difficoltà governo

Il dibattito sullo Ius Italiae infiamma il centrodestra, con Tajani che chiarisce: non si tratta di un'emergenza prioritaria né di un ritorno indietro, ma di una questione che il governo deve affrontare con responsabilità. La sfida dell'integrazione resta centrale nel programma e richiede un approccio equilibrato. Con questa prospettiva, Tajani sottolinea l'importanza di agire senza mettere in crisi la stabilità governativa, dimostrando come il dialogo possa essere la chiave per affrontare temi complessi.

Lo ius Italiae "non è l'emergenza numero uno" e dirlo non significa "fare marcia indietro". Così il vicepremier Antonio Tajani al Forum in Masseria. "Un centrodestra moderno deve farsi carico di questo problema, non deve farlo la sinistra con proposte lassiste", inoltre l' integrazione "è parte del programma". Però, "lungi da me mettere in difficoltà il governo, figurarsi se posso fare una minima azione che possa mettere in difficoltà il centrodestra, ho raccolto l'eredità di Berlusconi". Se sono disponibile a far passare la proposta con i voti dell'opposizione? Io vorrei convincere i nostri alleati entrando nel merito". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani, su ius Italiae non metto in difficoltà governo

In questa notizia si parla di: difficoltà - tajani - italiae - governo

L’audizione del Ministro Tajani conferma la centralità dell’Italia anche in queste drammatiche ore. Orgogliosi del nostro Governo. Vai su Facebook

Tajani, su ius Italiae non metto in difficoltà governo; Tajani, su ius Italiae non metto in difficoltà governo; Tajani, su ius Italiae non metto in difficoltà governo.