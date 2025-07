Perché l’Italia rifiuta il Fondo unico europeo | grave rischio penalità al Sud

L’Italia si oppone al Fondo unico europeo, temendo gravi ripercussioni sul suo territorio, soprattutto al Sud. Durante il Forum in Masseria di Manduria, il ministro Tommaso Foti ha sottolineato i rischi di penalizzazioni e disuguaglianze nella distribuzione delle risorse. La questione diventa cruciale: un eventuale rifiuto potrebbe influenzare lo sviluppo economico e sociale del Paese, rendendo urgente trovare soluzioni condivise.

Si torna a parlare con urgenza di Fondo unico europeo, ossia una modalità per semplificare l’uso delle risorse economiche tra gli Stati membri dell’Ue. Al Forum in Masseria di Manduria il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha aperto la discussione mettendo subito sul tavolo la questione. Ha spiegato che un simile schema rischierebbe di penalizzare l’Italia, sia per come verrebbero distribuite le risorse sia per il futuro dell’agricoltura. Il ministro ha dato così il via a un dibattito che tocca da vicino cittadini e territori, facendo capire quanto il tema non sia solo tecnico ma anche profondamente concreto per la vita delle persone. 🔗 Leggi su Quifinanza.it