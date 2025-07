Rinnovo Gatti Juve tutto pronto per la firma sul nuovo contratto! Ecco quando ci sarà | tutti i dettagli sul prolungamento in casa bianconera

La Juventus si appresta a blindare il suo futuro: Federico Gatti e Kenan Yildiz sono pronti a firmare i rinnovi contrattuali, consolidando il talento e la crescita dei protagonisti del domani bianconero. La strategia juventina punta a rafforzare la rosa, garantendo stabilità e ambizioni di successi. Ma quando arriveranno ufficialmente le firme? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui prossimi passi nel progetto juventino.

Rinnovo Gatti Juve, tutto pronto per la firma! Ecco quando è attesa: le ultime novità anche sul fronte prolungamenti di contratto. La Juve è pronta a blindare due big. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero sta preparando i rinnovi di contratto per due giocatori fondamentali del futuro: Federico Gatti e Kenan Yildiz. Entrambi sono considerati il cuore pulsante del progetto della Juventus per i prossimi anni, e il rinnovo dei loro contratti sembra ormai una pura formalità. Per quanto riguarda Federico Gatti, il difensore centrale che ha vissuto una stagione altalenante, la Juventus sta lavorando per garantirsi la sua permanenza a lungo termine.

La firma di #Gatti e il conseguente annuncio arriveranno all'inizio della prossima settimana. Il giocatore ha già definito i dettagli del nuovo contratto con la #Juventus fino al 2030. @sportmediaset Vai su X

Federico Gatti è pronto a firmare il rinnovo con la Juventus. Il difensore classe 1998 è infatti molto vicino al rinnovo di contratto con il club bianconero. Le parti sono al lavoro da tempo e l’accordo è ormai alle battute finali. #calciomercato #Gatti #JuventusFC #n Vai su Facebook

