Una guaritrice diventa una temuta strega per proteggere sua figlia da una maledizione familiare Siamo discendenti di chi ci ha preceduto dice l’autrice Ma è anche possibile rompere le catene

Nel cuore di un piccolo paesino siciliano, Fuliara, una guaritrice dai capelli impalpabili come la fuliggine dell’Etna, si trasforma in una temuta strega per proteggere sua figlia da una maledizione ancestrale. Discendenti di antiche tradizioni, sono anche capaci di spezzare le catene che ci imprigionano. Tra erbe magiche e segreti custoditi, Donna Lucia affronta il suo destino, dimostrando che il passato può essere riscritto. E così, il vero potere risiede nella speranza di un domani libero dalle ombre.

L a “Fuliara” è una donna che vive da sola con i suoi gatti, usa le erbe per curare la gente del paese, e si fa i fatti i suoi. Il suo vero nome è Donna Lucia ma la chiamano così «perché ha i capelli fini e impalpabili come la fuliggine nera dell’Etna, che in siciliano si dice “fulinia”. Fuliara è un soprannome ma anche una suggestione» dice Anna Chisari, giornalista con base a Milano, che l’ha scelto come titolo del suo secondo romanzo ( Garzanti ). Libri da leggere: i 12 semifinalisti del Premio Strega 2025 X Leggi anche › Biblioterapia, quando i libri aiutano a stare meglio: tra benefici reali e falsi miti «È una guaritrice e non una strega, ovvero una che conosce i ritmi della natura e i segreti del cuore» aggiunge. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una guaritrice diventa una temuta strega per proteggere sua figlia da una maledizione familiare. “Siamo discendenti di chi ci ha preceduto” dice l’autrice. “Ma è anche possibile rompere le catene”

In questa notizia si parla di: guaritrice - diventa - temuta - strega

«Di storie ne servono molte, moltissime, per non diventare schiavi di un solo punto di vista». Michela Murgia ha scritto ogni giorno della sua vita senza mai smettere di chiedersi cosa è possibile cambiare, in sé e nel mondo, inventando storie. Raccontare, fors Vai su Facebook

La Fuliara di Anna Chisari, quelle macchie che ereditiamo.