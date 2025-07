Inclusione accordo tra l’Inps e la Corte dei conti | un aiuto importante per i più deboli

L’accordo tra l’INPS e la Corte dei Conti rappresenta un passo decisivo verso un sistema più inclusivo, destinato a favorire i più fragili. Questa collaborazione promette di semplificare e rafforzare il sostegno alle persone in difficoltà, aprendo nuove opportunità di tutela e diritti. Un’evoluzione che, grazie a questa sinergia, potrà fare la differenza nella vita di milioni di italiani. Inclusione, accordo tra l’INPS e la Corte dei Conti: un aiuto concreto per costruire un futuro più giusto.

Il mondo dei fragili presto si troverà di fronte a un vantaggio importante, l’accordo tra l’INPS e la Corte dei Conti lavora sull’inclusione. Gli ultimi aggiornamenti sono davvero molto interessanti. Oggi vogliamo approfondire un argomento molto interessante che coinvolge milioni di persone nel nostro paese. Un’evoluzione che merita di essere messa in rilievo per la sua rilevanza. (Notizie.com) Gabriele Fava, presidente dell’INPS, e Pio Silvestri, Procuratore generale della Corte dei conti, hanno trovato un accordo e hanno firmato a Roma, presso Wedekind, un Protocollo d’intesta per contrastare le percezioni indebite dell’Assegno di inclusione (ADI) e dei contributi legati al Supporto Formazione Lavoro (SFL). 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Inclusione, accordo tra l’Inps e la Corte dei conti: un aiuto importante per i più deboli

