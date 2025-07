Muore schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando a Firenzuola

Tragedia nel Mugello: un uomo ha perso la vita schiacciato dal trattore mentre svolgeva lavori agricoli a Firenzuola. Un episodio che scuote la comunità locale e solleva ancora una volta il tema della sicurezza sul lavoro. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo non c'era più nulla da fare. La drammatica fatalità ci ricorda l'importanza di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per tutelare chi opera nei campi.

FIRENZUOLA –  Muore schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando. È successo in Mugello, nel territorio del comune di Firenzuola. I vigili del fuoco del distaccamento di Barberino del Mugello e del distaccamento di Monghidoro del comando di Bologna, sono intervenuti poco prima delle 11 in località Traversa, nel comune di Firenzuola, per il soccorso ad un uomo che durante la lavorazione di un appezzamento di terreno privato, si è ribaltato con il mezzo agricolo rimanendovi sotto. Sul posto giunto il personale sanitario che purtroppo ne ha constato il decesso. Attivato anche l’elicottero del Drago del reparto volo di Bologna, anche per il rec. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: firenzuola - schiacciato - trattore - stava

Lutto a Firenzuola. Noto imprenditore muore schiacciato dal trattore; Si ribalta con il trattore e muore schiacciato.

Uomo di avezzano muore schiacciato dal trattore tra raiano e goriano sicoli in un incidente sul lavoro - Un uomo di 78 anni di Avezzano muore schiacciato dal trattore ribaltato tra Raiano e Goriano Sicoli, indagini della Procura di Sulmona sulle cause dell’incidente agricolo in provincia dell’Aquila. Come scrive gaeta.it

Schiacciato dal trattore che si capovolge, morto 42enne - Incidente mortale nel pomeriggio, poco dopo le 17, in località Montagnana a Serramazzoni sull'Appennino modenese. Riporta msn.com