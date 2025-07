Ritorno a las sabinas su rai 2 | la retrocessione e le sue conseguenze

Il ritorno di “Ritorno a Las Sabinas” su Rai 2 segna un importante cambio di rotta nella programmazione estiva. La soap, prodotta da Disney+ e precedentemente trasmessa come sostituta de Il Paradiso delle Signore, si sposta per raggiungere un pubblico più ampio e consolidare la sua presenza sulla rete. Questo cambiamento non solo ridefinisce il palinsesto, ma apre anche nuove prospettive per i fan della serie e le dinamiche dell’offerta televisiva.

cambio di programmazione: “ritorno a las sabinas” si sposta su rai 2. Le ultime puntate della soap “Ritorno a Las Sabinas”, trasmessa come sostituta estiva de Il Paradiso delle Signore, subiranno un cambiamento di collocazione. A partire da lunedì 7 luglio 2025, la produzione, realizzata da Disney+, sarà visibile esclusivamente su Rai 2. La decisione riguarda la conclusione della messa in onda sulla fascia pomeridiana di Rai 1, con le restanti 36 puntate che verranno trasmesse in doppio appuntamento dal lunedì al venerdì, alle ore 8.45. trasferimento e nuove modalità di trasmissione della soap. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ritorno a las sabinas su rai 2: la retrocessione e le sue conseguenze

In questa notizia si parla di: ritorno - sabinas - retrocessione - conseguenze

Ritorno A Las Sabinas Anticipazioni: Don Emilio Si Costituisce! - Nel cuore di Manterana, un luogo apparentemente tranquillo si trasforma in un palcoscenico di rivelazioni sconvolgenti.

Sono 21 i componenti del gruppo squadra della Salernitana a essere stati colpiti dall'intossicazione alimentare nella notte. Lo ha comunicato il club sul proprio sito, chiedendo il rinvio del ritorno dei playout contro la Sampdoria. «In attesa di riscontri investigati Vai su Facebook

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 7-11 luglio: Laura torna e sconvolge la famiglia Molina - Nel frattempo, Emilio, alle prese con il peso del passato, è pronto a confessare, Gracia e Tano verso una svolta ... it.blastingnews.com scrive

Ritorno a Las Sabinas: anticipazioni venerdì 4 luglio! Il testimone segreto - Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata di Ritorno a Las Sabinas di venerdì 4 luglio, in onda come di consueto, su Rai 1 ... Da serial.everyeye.it