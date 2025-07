Musiala rottura del perone tristemente confermata | tornerà tra almeno 4 mesi Sky De

La sfortuna si abbatte su Jamal Musiala: la conferma della sua rottura del perone, tristemente annunciata dalla Germania, segna un colpo duro per il Bayern Monaco e il calcio internazionale. Dopo lo scontro con Donnarumma durante i quarti di finale del Mondiale per Club, l’attesa di almeno quattro mesi di stop si fa sempre più concreta. La sfida ora è il suo ritorno in campo e la speranza di rivederlo presto protagonista.

Dalla Germania la conferma di quanto già si temeva. Il fantasista del Bayern Monaco Jamal Musiala si è fratturato il perone dopo lo scontro con Donnarumma (in una normale uscita del portiere italiano, alla ricerca del pallone checché ne dicesse Neuer ndr) avvenuto ieri sera, Quarti di finale del Mondiale per Club tra Paris e Bayern Monaco (finita 2-0 ndr). Ieri sera si era paventato un sospetto di rottura del perone, troppo evidente per essere smentita dagli esami strumentali che sono stati effettuati questa mattina e di cui Sky Deutschland riporta il bollettino definitivo. Musiala, rottura del perone confermata: starà fuori 4 mesi (Sky De). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Musiala, rottura del perone tristemente confermata: tornerà tra almeno 4 mesi (Sky De)

In questa notizia si parla di: perone - musiala - rottura - tristemente

Mondiale per club: semifinali Real Madrid-Psg e Fluminense-Chelsea. Musiala: frattura perone, stop di 4-5 mesi - Il mondiale per club si avvicina alle sue fasi decisive, con semifinali emozionanti che promettono spettacolo e suspense.

Musiala, rottura del perone tristemente confermata: tornerà tra almeno 4 mesi (Sky De).

Musiala, rottura del perone tristemente confermata: tornerà tra almeno 4 mesi (Sky De) - A confermarlo i colleghi di Sky Sport Germania, che riportano il bollettino medico odierno dopo gli esami. Da ilnapolista.it

Musiala, frattura del perone e lesione dei legamenti dopo lo scontro con Donnarumma - Il centrocampista del Bayern Monaco si è infortunato ieri in seguito a un violento contatto con il portiere del Psg ... Riporta rainews.it