Kiev ora ingaggia civili per la difesa aerea

In un quadro di crisi e tensione crescente, Kiev mobilita civili per la difesa aerea, mentre Zelensky affronta una carenza di uomini e cerca alleati anche tra i non soggetti alla coscrizione. Trump accusa Putin di voler proseguire il guerra indiscriminata, con il Senato pronto a valutare nuove sanzioni. Nel frattempo, il sacrificio di un italiano al fronte ucraino ricorda quanto questa guerra coinvolga tutti. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti.

Zelensky è a corto di uomini e dà la caccia anche a coloro che non sono soggetti alla coscrizione. Trump contro Putin: «Vuole solo continuare a uccidere la gente». E informa che il Senato valuta sanzioni. Morto un italiano al fronte con gli ucraini.

