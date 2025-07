Papa Leone XIV | Da oggi sarò a Castel Gandolfo per un breve periodo di riposo

Papa Leone XIV, dopo dodici anni, torna a Castel Gandolfo per un meritato periodo di riposo. La scelta di rifugiarsi nella storica residenza estiva nasce dalla volontà di sfuggire alle alte temperature e ritrovare un po’ di tranquillità. Un ritorno che riaccende l’atmosfera di pace e spiritualità, offrendo un’occasione unica di riflessione e serenità. Un episodio che dimostra come anche il Papa abbia bisogno di pause per rinnovare il suo spirito.

Dopo 12 anni, ovvero il tempo del pontificato di Papa Francesco, un Santo Padre rimetterà piede nella residenza estiva.

