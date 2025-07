Uomini e Donne Gianmarco Steri ha detto che con Cristina non c' è cuore | l' ex tronista nega tutto

Gianmarco Steri, ex tronista di Uomini e Donne, si trova al centro di un vero e proprio terremoto mediatico: ha dichiarato di non provare realmente sentimento per Cristina Ferrara, creando sconcerto tra i fan. La rivelazione ha acceso polemiche e dubbi sulla sincerità del suo percorso, mentre lui nega ogni coinvolgimento autentico. Ma cosa sarà successo davvero? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

L'ex tronista di Uomini e Donne è finito nella bufera per aver rivelato a una fan di non essere realmente coinvolto con Cristina Ferrara, la corteggiatrice da lui scelta al termine del percorso. Ecco cosa è successo!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Gianmarco Steri "ha detto che con Cristina non c'è cuore": l'ex tronista nega tutto

In questa notizia si parla di: uomini - donne - cristina - tronista

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino - Uomini e Donne è sempre stato il palcoscenico di emozioni, segreti e scelte che cambiano la vita. Questa volta, Gianmarco Meo decide di rompere il silenzio, svelando i retroscena più nascosti riguardo alla sua esperienza con Francesca Sorrentino.

Uomini e Donne, torna il sereno tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: le foto che allontanano i rumor di crisi Negli ultimi giorni alcune segnalazioni davano per certa la rottura tra l’ex tronista e la sua scelta ma… Vai su Facebook

Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha detto che con Cristina non c'è cuore: l'ex tronista nega tutto; A un mese dalla scelta, come va tra Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne? C'è chi parla di crisi…; Uomini e donne, Cristina se ne va e poi torna: Giuseppe esce dal programma con Rosanna.

Chi è Marco Paolo Filippin, l'ex tronista di Uomini e donne condannato per truffa e bancarotta - Dopo un’esperienza tutt’altro che positiva nel dating show di Canale 5 diversi anni fa, ora arriva anche la condanna per truffa e bancarotta fraudolenta e documentale ... Da msn.com

Cristina Plevani torna su Uomini e Donne: ecco cosa è successo - Cristina Plevani, l’indimenticabile vincitrice del Grande Fratello, ha deciso di tornare sotto i riflettori, ma in un modo del tutto nuovo. notizie.it scrive