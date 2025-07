LIVE Errani Vavassori-Withrow Khromacheva Wimbledon 2025 in DIRETTA | giocatori in campo

Non perdete nemmeno un minuto dell'emozionante match di Wimbledon 2025! La coppia italiana composta da Errani e Vavassori sta per scendere in campo contro Withrow e Khromacheva, sfida che promette grande spettacolo. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, perché il tennis non si ferma nemmeno sotto la pioggia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 14:03 Previsioni che mettono pioggia nella prossima ora, vedremo se effettivamente pioverà o meno! 14:00 Ci siamo, ancora qualche minuto di attesa e accoglieremo in campo la coppia italiana formata da Errani e Vavassori. Il loro match di ottavi di finale a Wmbledon li vede opposti a WithrowKhromacheva (USARUS). 13:25 Si va al 3° set, poi il doppio misto! La previsioni danno pioggia verso le 14:3015 italiane. 12:33 Match junior che ha appena completato il primo set tra Kennedy e Bonding per 1-6, poi gli azzurri! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale del tabellone di doppio misto di Wimbledon 2025 che vede coinvolta la coppia azzurra campione a Parigi composta da Sara Errani e Andrea Vavassori opposti a WithrowKhromacheva! Gli azzurri, terza forza del tabellone misto, hanno vinto due degli ultimi tre Major disputati in coppia insieme, gli US Open 2024 e pochi mesi fa anche il Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva, Wimbledon 2025 in DIRETTA: giocatori in campo

In questa notizia si parla di: campo - errani - vavassori - withrow

LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, WTA Roma 2025 in DIRETTA: entrano in campo le due coppie - Segui in diretta le emozioni delle WTA Roma 2025 con il match tra Errani-Paolini e Andreeva-Shnaider.

#Wimbledon , day 7: Errani e Vavassori nel doppio misto. Forza ragazzi Vai su X

Italiani oggi a Wimbledon 2025: le partite del 6 luglio · Tennis ATP e WTA; Wimbledon, il programma di domenica 6: Alcaraz sul Centre Court, giocano Errani/Vavassori; Wimbledon 2025, 6 luglio: presentazione incontri italiani.

Piemontesi di Wimbledon, oggi in campo Sonego e Vavassori - Il doppista di Rivoli, in coppia con Bolelli, alle 13. Segnala rainews.it

Wimbledon, Errani e Vavassori partono bene in doppio misto - Inizia al meglio il percorso di Sara Errani e Andrea Vavassori che inseguono a Wimbledon il loro terzo titolo Slam in doppio misto, il ... Si legge su sport.tiscali.it