Ragazza scomparsa nel Brindisino ricerche anche in mare a Carovigno

Le ricerche di Mariia Buhaiova, giovane ucraina scomparsa nel Brindisino, proseguono senza sosta, coinvolgendo anche il mare di Carovigno. La comunità è in agitazione, mentre i soccorritori intensificano gli sforzi per ritrovarla viva e in sicurezza. La scomparsa di Mariia ha scosso tutti, suscitando speranza e preoccupazione: le autorità non si fermeranno finché non avrà un lieto fine.

Proseguono le ricerche della ragazza di 18 anni scomparsa ieri nella zona di Carovigno, nel Brindisino. La giovane, Mariia Buhaiova, di nazionalità ucraina, fa parte di un gruppo che sta facendo uno stage in diverse strutture alberghiere del litorale. Di lei non si hanno più notizie da ormai più di 24 ore: a dare l’allarme e sporgere denuncia ai carabinieri sono stati i responsabili del villaggio turistico dopo l'allontanamento della ragazza che non ha più fatto ritorno nella struttura. Le ricerche sono state attivate anche in mare oltre che via terra: sul campo da ieri ci sono anche i volontari della Croce Rossa, mentre le attività in mare sono condotte con l'ausilio dei mezzi della Lega Navale di Torre Santa Sabina e Specchiolla. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ragazza scomparsa nel Brindisino, ricerche anche in mare a Carovigno

