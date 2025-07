Dove vedere in tv Sinner-Dimitrov Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta il grande match tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov agli ottavi di Wimbledon 2025, non puoi perderti questa sfida imperdibile. Scopri dove vedere in TV, gli orari, il programma completo e le opzioni di streaming per vivere ogni colpo con adrenalina e passione. Preparati a tifare il tuo giocatore preferito: il duello promette emozioni forti su questa storica superficie.

Jannik Sinner affronterà Grigor Dimitrov agli ottavi di finale di Wimbledon 2025. Il numero 1 del mondo si è sbarazzato con enorme disinvoltura di Luca Nardi, dell’australiano Aleksandar Vukic e dello spagnolo Pedro Martinez, ma ora l’asticella si alzerà contro l’insidioso bulgaro, numero 19 del seeding che può fare leva su doti molti interessanti su questa superficie. Il fuoriclasse altoatesino partirà con i favori del pronostico sull’erba londinese, ma non dovrà sottovalutare un avversario particolarmente insidioso e che potrebbe creare dei grattacapi. Il campione di Australian Open e US Open ha messo nel mirino la qualificazione ai quarti di finale del terzo Slam della stagione, dove se la dovrebbe vedere contro il vincente del confronto tra Lorenzo Sonego e lo statunitense Ben Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Dimitrov, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

