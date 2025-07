Trattore ribaltato muore schiacciato dal mezzo agricolo a 88 anni

Una tragedia che scuote il Mugello: un uomo di 88 anni ha perso la vita in un incidente agricolo a Firenzuola, schiacciato dal trattore ribaltato mentre manovrava nel suo terreno. Un dramma che ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza nelle attività agricole, specialmente per chi con passione e dedizione lavora la terra da una vita. La scena di questa tragica fatalità ci invita a riflettere sulla prevenzione e l’importanza delle norme di sicurezza in campagna.

Barberino di Mugello (Firenze), 6 luglio 2025 – Un anziano di 88 anni è morto a Firenzuola dopo essersi ribaltato con il trattore che stava manovrando su un appezzamento privato. L’uomo è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo; è successo in zona via Traversa Cavata, nella localitĂ di Traversa. L’allarme è scattato intorno alle 10,45; sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello e del distaccamento di Monghidoro (del comando di Bologna) e i carabinieri; attivato anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Bologna. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trattore ribaltato, muore schiacciato dal mezzo agricolo a 88 anni

In questa notizia si parla di: trattore - ribaltato - schiacciato - mezzo

Conversano: trattore ribaltato, morto 63enne Incidente sul lavoro - Un tragico incidente sul lavoro si è verificato oggi tra Turi e Conversano, dove un lavoratore agricolo di 63 anni ha perso la vita a causa del ribaltamento del suo trattore.

Trattore si ribalta, conducente finisce schiacciato dal suo mezzo agricolo: incidente agricolo a Putignano https://monopolitimes.com/2025/07/01/incidente-putignano-trattore-ribaltato-vigili-fuoco-salvataggio-conducente-emergenza-agricola-soccorsi/… via @M Vai su X

TRATTORE SI RIBALTA, 56ENNE MUORE SCHIACCIATO DAL PESO DEL MEZZO AGRICOLO L'incidente si è verificato intorno alle ore 15 di oggi in via Curtatone, nel quartiere Barone, nella zona sud-est di Catanzaro https://www.calabriainchieste.it/2025/06 Vai su Facebook

Trattore ribaltato, muore schiacciato dal mezzo agricolo a 88 anni; Trattore si ribalta nel fosso. Agricoltore muore schiacciato; Trattore si ribalta a Sezano, morto 47enne schiacciato dal veicolo.

Il trattore carico di fieno si ribalta, 42enne muore schiacciato sotto il mezzo - Incidente mortale nel pomeriggio, poco dopo le 17, in località Montagnana a Serramazzoni sull'Appennino modenese. Riporta msn.com

Raiano, trattore si ribalta in discesa: boscaiolo muore a 78 anni - LA TRAGEDIA SULMONA È stata una corsa folle a folle, quella che ieri mattina ha ucciso Antonio D’Annolfi, settantotto anni di Avezzano. Si legge su ilmessaggero.it